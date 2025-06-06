Ослабили ЗСУ. Три міністри оборони часів Януковича отримали підозру

Одразу три колишні міністри оборони України могли продавати військову техніку для послаблення ЗСУ. Вони отримали підозри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України в Telegram.
В Офісі генпрокурора не називають імена тих, хто отримав підозру, але судячи з фото, йдеться про:
Правоохоронці встановили, що в період із березня 2010 року до лютого 2014 року, коли підозрювані обіймали посаду глави Міноборони, вони ухвалювали рішення щодо реалізації боєздатного озброєння та військової техніки, якої було недостатньо у ЗСУ.
За розпорядженням підозрюваних було безпідставно реалізовано:
"Зазначеного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року і дотепер", - підкреслили в Офісі генпрокурора.
Своїми діями колишні міністри завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України, а також допомогли Росії.
Нагадаємо, у лютому цього року Вищий антикорупційний суд конфіскував активи В'ячеслава Заневського. Заневський раніше був керівником охорони Віктора Януковича.
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