Ослабили ВСУ. Три министра обороны времен Януковича получили подозрение

В Офисе генпрокурора не называют имена тех, кто получил подозрение, но судя по фото, речь о:

Михаиле Ежеле;

Дмитрие Саламатине;

Павле Лебедеве.

Фото: бывшие министры оборони, которым объявили подозрения (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохранители установили, что в период с марта 2010 года до февраля 2014 года, когда подозреваемые занимали должность главы Минобороны, они принимали решение о реализации боеспособного вооружения и военной техники, которой было недостаточно у ВСУ.

По распоряжению подозреваемых были безосновательно реализованы:

сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;

десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

сотни единиц гусеничной и колесной техники;

десятки боевых самолетов и вертолетов;

миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров;

тысячи ракет.

"Указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Своими действиями бывшие министры нанесли вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также помогли России.

Что известно об экс-министрах обороны

Михаил Ежель

Был министром обороны с марта 2010 по февраль 2012.

Адмирал, бывший командующий Военно-морскими силами.

Считался пророссийским.

В 2015 году был объявлен в розыск по делу о поставках продовольствия для армии.

Дмитрий Саламатин

Был министром обороны с февраля 2012 по декабрь 2012.

Родился в России, ранее был связан с российским ОПК.

До этого возглавлял "Укроборонпром".

Его деятельность вызвала множество скандалов, в том числе обвинения в разрушении обороноспособности Украины.

В 2019 году объявлен в розыск по делу о госизмене.

Павел Лебедев