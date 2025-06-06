RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ослабили ВСУ. Три министра обороны времен Януковича получили подозрение

Фото: экс-министр обороны Украины Михаил Ежель и экс-президент Украины Виктор Янукович (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сразу три бывших министра обороны Украины могли продавать военную технику для ослабления ВСУ. Они получили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины в Telegram.

В Офисе генпрокурора не называют имена тех, кто получил подозрение, но судя по фото, речь о:

  • Михаиле Ежеле;
  • Дмитрие Саламатине;
  • Павле Лебедеве. 

Фото: бывшие министры оборони, которым объявили подозрения (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохранители установили, что в период с марта 2010 года до февраля 2014 года, когда подозреваемые занимали должность главы Минобороны, они принимали решение о реализации боеспособного вооружения и военной техники, которой было недостаточно у ВСУ. 

По распоряжению подозреваемых были безосновательно реализованы:

  • сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;
  • десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
  • сотни единиц гусеничной и колесной техники;
  • десятки боевых самолетов и вертолетов;
  • миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров;
  • тысячи ракет.

"Указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор", - подчеркнули в Офисе генпрокурора. 

Своими действиями бывшие министры нанесли вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также помогли России. 

Что известно об экс-министрах обороны

Михаил Ежель

  • Был министром обороны с  марта 2010 по февраль 2012.
  • Адмирал, бывший командующий Военно-морскими силами.
  • Считался пророссийским.
  • В 2015 году был объявлен в розыск по делу о поставках продовольствия для армии.

Дмитрий Саламатин

  • Был министром обороны с февраля 2012 по декабрь 2012.
  • Родился в России, ранее был связан с российским ОПК.
  • До этого возглавлял "Укроборонпром".
  • Его деятельность вызвала множество скандалов, в том числе обвинения в разрушении обороноспособности Украины.
  • В 2019 году объявлен в розыск по делу о госизмене.

Павел Лебедев

  • Был министром обороны с декабря 2012 по февраль 2014.
  • Бизнесмен, бывший народный депутат.
  • Во время Евромайдана фактически бездействовал.
  • После бегства Януковича уехал в Крым, поддержал оккупацию полуострова, получил российское гражданство.

Охранник Януковича лишился активов

Напомним, в феврале этого года Высший антикоррупционный суд конфисковал активы Вячеслава Заневского. Заневский ранее был руководителем охраны Виктора Януковича.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныПавел ЛебедевЯнукович