Ослабили ВСУ. Три министра обороны времен Януковича получили подозрение

Сразу три бывших министра обороны Украины могли продавать военную технику для ослабления ВСУ. Они получили подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины в Telegram.
В Офисе генпрокурора не называют имена тех, кто получил подозрение, но судя по фото, речь о:
Правоохранители установили, что в период с марта 2010 года до февраля 2014 года, когда подозреваемые занимали должность главы Минобороны, они принимали решение о реализации боеспособного вооружения и военной техники, которой было недостаточно у ВСУ.
По распоряжению подозреваемых были безосновательно реализованы:
"Указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Своими действиями бывшие министры нанесли вред суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также помогли России.
Напомним, в феврале этого года Высший антикоррупционный суд конфисковал активы Вячеслава Заневского. Заневский ранее был руководителем охраны Виктора Януковича.
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