Осквернення пам‘ятника Шевченка на Прикарпатті: поліція розшукала вандалів

У Івано-Франківській області поліція розшукала вандалів, які пошкодили пам'ятник Тараса Шевченка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

"Правоохоронці встановили та розшукали двох 18-річних місцевих жителів, які причетні до вчинення хуліганських дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи двох місцевих жителів, які зняли голову із погруддя Шевченка та поставили її біля пам’ятника. Їхні дії кваліфікують за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про повідомлення зловмисникам про підозру.