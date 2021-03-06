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Осквернення пам‘ятника Шевченка на Прикарпатті: поліція розшукала вандалів

Новость на русском → Івано-Франківська область, Субота 06 березня 2021 15:57
Осквернення пам‘ятника Шевченка на Прикарпатті: поліція розшукала вандалів Фото: пам'ятник Шевченка (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: Андрій Козловський

У Івано-Франківській області поліція розшукала вандалів, які пошкодили пам'ятник Тараса Шевченка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Правоохоронці встановили та розшукали двох 18-річних місцевих жителів, які причетні до вчинення хуліганських дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи двох місцевих жителів, які зняли голову із погруддя Шевченка та поставили її біля пам’ятника. Їхні дії кваліфікують за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

Нагадаємо, понищили пам’ятник Тараса Шевченка напередодні, 5 березня, у селі Підпечери. Після цього міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до правоохоронних органів з вимого знайти злочинців.

Також РБК-Україна писало, що у Львові вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Також у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави, за даним фактом відкрито кримінальну справу.

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