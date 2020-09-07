Осквернение памятника о Голодоморе: Зеленский требует наказать виновных

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа. Он поручил сотрудникам правоохранительных органов найти виновных в осквернении памятника о Голодоморе "Горькая память детства".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма является пещерным дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", - отметил он.

По его словам, полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушения и в течение месяца доложить о ходе расследования.

При этом Зеленский отметил, что дело будет контролировать заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в ночь на 22 августа вандалы на территории Национального музея Голодомора осквернили скульптуру "Горькая память детства".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Он назвал Голодомор геноцидом, направленным сломить волю украинцев.