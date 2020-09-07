ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Осквернение памятника о Голодоморе: Зеленский требует наказать виновных

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 16:21
Осквернение памятника о Голодоморе: Зеленский требует наказать виновных
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа. Он поручил сотрудникам правоохранительных органов найти виновных в осквернении памятника о Голодоморе "Горькая память детства".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма является пещерным дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", - отметил он.

По его словам, полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушения и в течение месяца доложить о ходе расследования.

При этом Зеленский отметил, что дело будет контролировать заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в ночь на 22 августа вандалы на территории Национального музея Голодомора осквернили скульптуру "Горькая память детства".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Он назвал Голодомор геноцидом, направленным сломить волю украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Владимир ЗеленскийпамятникГолодомор
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь