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Осколки російських ракет влучили по об'єктам зернової угоди під Одесою

Фото: Осколки російських ракет влучили по об'єктам зернової угоди під Одесою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Осколки від збитих ракет влучили по об'єктам зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської РВА Юрія Крука.

"Противник завдав ракетний удар по Одеському району Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Крук зазначає, що більшість ракет було знищено силами ППО, але є "прильот" в одній з громад району, та влучання осколків від збитих ракет по об'єктам транспортної інфраструктури, які працюють в рамках зернової угоди.

"Постраждалих немає. Просимо Вас залишатись в укриттях та уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги", - додали наостанок.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, мешканці Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги у всій області.

Українським військовим вдалось збити мінімум 10 ракет, які росіяни запустили по території України у суботу, 14 січня.

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