Осколки російських ракет влучили по об'єктам зернової угоди під Одесою

У суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Осколки від збитих ракет влучили по об'єктам зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської РВА Юрія Крука.

"Противник завдав ракетний удар по Одеському району Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Крук зазначає, що більшість ракет було знищено силами ППО, але є "прильот" в одній з громад району, та влучання осколків від збитих ракет по об'єктам транспортної інфраструктури, які працюють в рамках зернової угоди.

"Постраждалих немає. Просимо Вас залишатись в укриттях та уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги", - додали наостанок.