Осколками всіх вбиває. Окупант поскаржився на значні втрати армії РФ (перехоплення)

За його словами, по їх позиціях ведеться постійний обстріл. Він розповів, що нещодавно загинув його знайомий з яким він разом пішов воювати.

Також росіянин каже, що на фронті з боку РФ воює велика кількість ув'язнених.

"Пацана, з яким сюди разом приїхали, задвухсотило, одного затрьохсотило. Пів голови осколком, залишилася, коротше, одна потилиця. Нас усе обстрілюють і ми не відповідаємо. Тут ув'язнених тільки, 300 осіб заходили, там, по-моєму, всіх і поклали. Сидиш на позиції, відчуваєш трупний запах", - каже він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними або друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

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