Осколками всех убивает. Оккупант пожаловался на значительные потери армии РФ (перехват)

По его словам, по их позициям ведется постоянный обстрел. Он рассказал, что недавно погиб его знакомый, с которым он вместе пошел воевать.

Также россиянин говорит, что на фронте со стороны РФ сражается большое количество заключенных.

"Пацана, с которым сюда вместе приехали, задвухсотило, одного затрехсотило. Пол головы осколком, остался, короче, один затылок. Нас все обстреливают и мы не отвечаем. Здесь заключенных только, 300 человек заходили, там, по-моему, всех и положили. Сидишь на позиции, чувствуешь трупный запах", - говорит он.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

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