ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Оскарі вшанували хвилиною мовчання жертв війни в Україні

Новость на русском →
США, Понеділок 28 березня 2022 07:40
На Оскарі вшанували хвилиною мовчання жертв війни в Україні Фото: Оскар (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулася 94-а церемонія вручення кінопремії Оскар. Між нагородами зірок оголосили хвилину мовчання на знак підтримки України у війні з Росією, і українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Після промови американської актриси українського походження Міли Куніс почалася хвилина мовчання і на екрані з'явилися три слайди на чорному тлі.

"Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення і несправедливість у своїх власних кордонах", - йдеться на першому слайді.

"Попри те, що кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичного обслуговування, чистої води та екстреної допомоги", - на другому.

"Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine", - на третьому слайді.

Зазначимо, що багато зірок доповнили свій образ стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України і значками в кольорах українського прапора.

Зокрема, Україну підтримали Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та інші.

На червоній доріжці під час інтерв'ю британський актор Бенедикт Камбербетч також висловив підтримку Україні і закликав допомогти українцям.

Також варто зазначити, що в номінації "Кращий фільм" нагороду отримав "CODA: дитина глухих батьків" (Оригінальна назва "CODA") - комедійно-драматичний фільм 2021 року.

Нагадаємо, голлівудський актор і режисер Шон Пенн звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук з вимогою дати слово президенту України Володимиру Зеленському на церемонії нагородження.

Раніше Зеленський подякував Ештону Кутчеру і Мілі Куніс за допомогу українцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оскар Війна Росії проти України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України