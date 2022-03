На Оскарі вшанували хвилиною мовчання жертв війни в Україні

Після промови американської актриси українського походження Міли Куніс почалася хвилина мовчання і на екрані з'явилися три слайди на чорному тлі.

"Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення і несправедливість у своїх власних кордонах", - йдеться на першому слайді.

"Попри те, що кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичного обслуговування, чистої води та екстреної допомоги", - на другому.

"Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine", - на третьому слайді.

