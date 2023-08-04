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Восени Україні варто більше чекати атаки дронів, чим ракет, - Ігнат

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Наталія Кава

Восени цього року Росія може поновити удари по енергетичній інфраструктурі України. Однак цього разу варто очікувати запуски безпілотників, а не ракет.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, інтенсивність збиття силами ППО ворожих ракет та безпілотників в деяких випадках досягла 100%. Однак ця цифра постійно різна. Він зауважив, що військові намагаються збивати "Шахеди" за допомогою української зброї, яка є дешевшою та доступнішою. Але накращим озброєнням для ліквідації цілей все ще є зенітні ракети.

Він також вважає, що у майбутньому опалювальному сезоні українцям варто готуватись до інтенсивніших ударів по країні безпілотниками.

"Коли вони почали з вересня (минулого року - ред.) бити, то у них був великий запас далекобійних та високоточних ракет. У них був стратегічний запас. Вони цей запас використали восени і взимку минулого року... Тому, мабуть, варто більше чекати атаки дронів, чим ракет. Бо такого запасу ракет, який був минулого року, у них немає", - сказав Ігнат.

На його думку, у Росії немає обмеження по запуску максимальної кількості дронів одночасно - країна-агресор може запустити як один безпілотник, так і 46 одночасно, як це було у новорічну ніч з 2022-го на 2023-ий рік.

РФ восени може активізувати удари

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія активізує виробництво крилатих ракет Х-50. Це, ймовірно, свідчить про те, що окупанти готуються посилити ракетні атаки восени.

РБК-Україна раніше розповідало, що відомо про ракети Х-50, серійне виробництво налагоджують окупанти.

Крім того, відомо, що Росія на своїй території почала збирати дрони-камікадзе "Шахед", які раніше закуповувала в Ірані.

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Війна Росії проти України