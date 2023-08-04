Осенью Украине стоит больше ждать атаки дронов, чем ракет, - Игнат

По его словам, интенсивность ущерба силами ПВО вражеских ракет и беспилотников в некоторых случаях достигла 100%. Однако эта цифра постоянно разная. Он отметил, что военные пытаются сбивать "Шахеды" с помощью украинского оружия, которое дешевле и доступнее. Но лучшим вооружением для ликвидации целей все еще есть зенитные ракеты.

Он также считает, что в предстоящем отопительном сезоне украинцам следует готовиться к более интенсивным ударам по стране беспилотниками.

"Когда они начали с сентября (в прошлом году - ред.) избивать, то у них был большой запас дальнобойных и высокоточных ракет. У них был стратегический запас. Они этот запас использовали осенью и зимой прошлого года... Поэтому, пожалуй, стоит больше ждать атаки дронов, чем ракет. Потому что такого запаса ракет, который был в прошлом году, у них нет", - сказал Игнат.

По его мнению, у России нет ограничения по запуску максимального количества дронов одновременно - страна-агрессор может запустить как один беспилотник, так и 46 одновременно, как это было в новогоднюю ночь с 2022-го на 2023 год.

РФ осенью может активизировать удары

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия активизирует производство крылатых ракет Х-50. Это, вероятно, свидетельствует о том, что оккупанты готовятся усилить ракетные атаки осенью.

РБК-Украина ранее рассказывала, что известно о ракетах Х-50, серийное производство налаживают оккупанты.

Кроме того, известно, что Россия на своей территории начала собирать дроны-камикадзе "Шахед", которые раньше закупалась в Иране.

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