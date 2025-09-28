UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Осіння прохолода, але без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 28 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 28 вересня, буде без дощів. Проте в Україні вже відчувається осіння прохолода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів без дощів, лише у північній частині країни можливі невеликі опади.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень на заході та півночі +9 +14 градусів, а на решті території України +13 +18 градусів.

Погода в Києві

У столиці України сьогодні дощів не очікується, але буде хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +10 +12 градусів, а по області від +9 до +14 градусів.

 

"Бабине літо" в Україні

Синоптик Наталка Діденко пояснила, що за традицією - як синоптичною, так і календарною - "бабине літо" найчастіше припадає на жовтень. При цьому точно передбачити його початок неможливо.

"Якщо восени протягом тижня спостерігається сонячна погода з невеликою хмарністю, комфортна температура без різких поривів вітру — такий період цілком можна назвати бабиним літом", - розповіла Діденко в інтерв’ю РБК-Україна.

