Осіння прохолода, але без дощів: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів без дощів, лише у північній частині країни можливі невеликі опади.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень на заході та півночі +9 +14 градусів, а на решті території України +13 +18 градусів.



Погода в Києві

У столиці України сьогодні дощів не очікується, але буде хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +10 +12 градусів, а по області від +9 до +14 градусів.

