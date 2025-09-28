Осенняя прохлада, но без дождей: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов без дождей, лишь в северной части страны возможны небольшие осадки.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем на западе и севере +9 +14 градусов, а на остальной территории Украины +13 +18 градусов.



Погода в Киеве

В столице Украины сегодня дождей не ожидается, но будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут +10 +12 градусов, а по области от +9 до +14 градусов.

