Осенняя прохлада, но без дождей: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 28 сентября, будет без дождей. Однако в Украине уже ощущается осенняя прохлада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов без дождей, лишь в северной части страны возможны небольшие осадки.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем на западе и севере +9 +14 градусов, а на остальной территории Украины +13 +18 градусов.
В столице Украины сегодня дождей не ожидается, но будет облачно с прояснениями.
Столбики термометров днем покажут +10 +12 градусов, а по области от +9 до +14 градусов.
Синоптик Наталья Диденко объяснила, что по традиции - как синоптической, так и календарной - "бабье лето" чаще всего приходится на октябрь. При этом точно предсказать его начало невозможно.
"Если осенью в течение недели наблюдается солнечная погода с небольшой облачностью, комфортная температура без резких порывов ветра - такой период вполне можно назвать бабьим летом", - рассказала Диденко в интервью РБК-Украина.