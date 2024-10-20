Осінні поради автомобілісту: що зробити з машиною

На багатьох великих СТО можна замовити особливий комплекс сервісних робіт, який позиціонується саме як підготовка машини до зими. Але якщо машина перебуває в цілому у гарному стані, привести в ній дещо до ладу напередодні зими можна і власними силами. Врешті решт неважливо, чи робитиме ви щось самі, чи доручите інспекцію, профілактику та ремонт професіоналам СТО, власнику краще знати список нюансів, з якими треба розібратись напередодні зими.

Нагадаємо, що саме взимку (через мороз, вологість і перепади температур) загострюються технічні проблеми у вузлах і агрегатах, і маленькі негаразди швидко і часом несподівано перетворюються на відмови і поламки у дорозі.

Кліматична установка

Тепло в салоні – не просто комфорт, а і безпека. Адже залишатись уважним у холодному салоні водієві дуже непросто. І ще більшу загрозу для безпеки створюватиме обмежений огляд з-за керма, коли вікна запотіють через холод і надмірну вологість в інтер’єрі. Перевірте опалення салону, увімкнувши його на повну потужність. Слід переконатись, що з усіх дефлекторів йде дійсно гарячий і потужний потік повітря. Якщо пічка дме не гарячим, а теплим, або потік слабкий, треба буде зайнятись кліматичною установкою. А саме – перевірити роботу вентилятора і правильність переміщення засувок, які спрямовують потоки холодного і гарячого повітря всередині торпедо.

Система охолодження двигуна

Щоб опалення салону не підвело у холодний сезон, перевірте систему охолодження – від неї великої мірою залежить мікроклімат у салоні. Важливий індикатор стану системи – рівень охолоджувальної рідини. Якщо протягом літа доводилося доливати антифриз кілька разів, то зараз саме час пошукати місце витоку – тому що в холоди, коли еластичні елементи твердішають, охолоджувальна рідина може покинути систему просто за одну ніч.

Другий важливий маркер – температура двигуна. Від того, чи прогрівається мотор до нормальної робочої температури, залежить коректність його роботи, витрата пального і ефективність системи опалення салону. Переконайтесь, що термостат та інші регулюючі пристрої виконують свої функції як слід. Ще один принциповий момент – важливо, щоб система охолодження не була заповітрена. Але підозри щодо цього матимуть підстави тільки якщо з’являться ознаки кипіння рідини та недостатня температура повітря на виході з дефлекторів на торпедо в режимі опалення.

Фари і задні ліхтарі

В осінньо-зимовий період світловий день короткий, і фари будуть потрібні не тільки в якості ходових вогнів. Тож треба переконатись, що всі лампи вмикаються, і що всі фари і ліхтарі світять з штатною інтенсивністю. Майте на увазі, що причиною відмови буває не просто лампа, яка перегоріла, а й окислення контактів – або її самої, або в роз'ємах проводки. Дуже важливо, щоб фари головного світла були правильно відрегульовані. Якщо це не так, вони будуть або засліплювати зустрічних, або погано освітлювати вам дорогу – а то й і перше, і друге. Повноцінну перевірку регулюванню можна зробити тільки на спеціальному стенді в автомайстерні.

Підігрів скла

Працездатність електричного обігріву лобового та заднього вікон не завжди очевидна, особливо якщо давно не було нагоди використати цю функцію у ділі. При тому що підігрів скла, у першу чергу заднього, у багатьох машин досить примхливий. Часто він відмовляється розплавляти лід і висушувати вологе скло через проблеми у роз’ємах у проводці і через обрив струмопровідних ниток або через запобіжник, що перегорів. Не чекайте, поки виникне потреба у цих корисних пристроях, перевірте роботу обігрівів завчасно.

Зимові шини

Дуже добре, якщо у вас є зимовий комплект, але вже зараз треба оглянути його і переконатись в його готовності до сезону. Оцініть глибину протектора, яка не має бути менше 1,6 мм (згідно українських ПДР) або 4,0 мм (згідно рекомендацій найбільш прискіпливих експертів). Огляньте боковини, чи немає на них "гриж" і порізів. Можливо, за результатами цієї інспекції вам доведеться ремонтувати якусь з шин чи обирати нову гуму.

Коротко

Напередодні зими у машині не повинно бути слабких місць, які можуть привести до проблем з настанням холодів. Так, можливо, саме зараз у вас немає часу на таку собі осінню профілактику, проте треба зрозуміти, що всі приховані проблеми все одно "вилізуть", причому вже у масштабованому вигляді. І вам все одно доведеться їх усувати, але вже в аварійному порядку та в умовах морозів і недружніх опадів.