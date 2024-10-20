Осенние советы автомобилисту: что сделать с машиной

На многих больших СТО можно заказать специальный комплекс сервисных работ, который позиционируется как подготовка машины к зиме. Но если машина находится в целом в хорошем состоянии, привести в ней кое-что в строй накануне зимы можно и собственными силами. В конце концов неважно, будете ли вы что-то делать сами, или поручите инспекцию, профилактику и ремонт профессионалам СТО, владельцу лучше знать список нюансов, с которыми нужно разобраться накануне зимы.

Напомним, что именно зимой (из-за мороза, влажности и перепадов температур) обостряются технические проблемы в узлах и агрегатах, и маленькие неурядицы быстро и порой неожиданно превращаются в отказы и поломки в пути.

Климатическая установка

Тепло в салоне – не просто комфорт, но и безопасность. Ведь оставаться внимательным в холодном салоне водителю очень непросто. И еще большую угрозу безопасности создает ограниченный обзор из-за руля, когда окна запотеют из-за холода и чрезмерной влажности в интерьере. Проверьте отопление салона, включив его в полную мощность. Следует убедиться, что из всех дефлекторов идет действительно горячий и мощный поток воздуха. Если печка дует не горячим, а теплым или поток слабый, нужно будет заняться климатической установкой. А именно – проверить работу вентилятора и правильность перемещения задвижек, направляющих потоки холодного и горячего воздуха внутри торпедо.

Система охлаждения двигателя

Чтобы отопление салона не подвело в холодный сезон, проверьте систему охлаждения – от нее во многом зависит микроклимат в салоне. Важный индикатор состояния системы – уровень охлаждающей жидкости. Если в течение лета приходилось доливать антифриз несколько раз, то сейчас самое время поискать место утечки – потому что в холода, когда эластичные элементы затвердевают, охлаждающая жидкость может покинуть систему просто за одну ночь.

Второй важный маркер – температура двигателя. От того, прогревается ли мотор до нормальной рабочей температуры, зависит корректность его работы, расход горючего и эффективность системы отопления салона. Убедитесь, что термостат и другие регулирующие устройства выполняют свои функции как следует. Еще один принципиальный момент – важно, чтобы система охлаждения не была завещана. Но подозрения в этом будут иметь основания только если появятся признаки кипения жидкости и недостаточная температура воздуха на выходе из дефлекторов на торпедо в режиме отопления.

Фары и задние фонари

В осенне-зимний период световой день короток, и фары потребуются не только в качестве ходовых огней. Поэтому нужно убедиться, что все лампы включаются и все фары и фонари светят со штатной интенсивностью. Имейте в виду, что причиной отказа бывает не просто перегоревшая лампа, но и окисление контактов – либо ее самой, либо в разъемах проводки. Очень важно, чтобы фары головного света были правильно отрегулированы. Если это не так, они будут либо ослеплять встречных, либо плохо освещать вам дорогу – а то и первое, и второе. Полноценную проверку регулировки можно сделать только на специальном стенде в автомастерской.

Подогрев стекла

Работоспособность электрического обогрева лобового и заднего окон не всегда очевидна, особенно если давно не было возможности использовать эту функцию в деле. При том что подогрев стекла, в первую очередь заднего, у многих машин достаточно капризен. Часто он отказывается расплавлять лед и высушивать влажное стекло из-за проблем в разъемах в проводке и из-за обрыва токопроводящих нитей или из-за перегоревшего предохранителя. Не ждите, пока потребность в этих полезных устройствах, проверьте работу обогревов заранее.

Зимние шины

Отлично, если у вас есть зимний комплект, но уже сейчас нужно осмотреть его и убедиться в его готовности к сезону. Оцените глубину протектора, которая не должна быть менее 1,6 мм (согласно украинским ПДД) или 4,0 мм (согласно рекомендациям наиболее придирчивых экспертов). Осмотрите боковины, нет ли на них "грыж" и порезов. Возможно, по результатам этой инспекции вам придется ремонтировать какую-нибудь из шин или выбирать новую резину.

Кратко

В преддверии зимы в машине не должно быть слабых мест, которые могут привести к проблемам с наступлением холодов. Да, возможно, именно сейчас у вас нет времени на осеннюю профилактику, однако надо понять, что все скрытые проблемы все равно "вылезут", причем уже в масштабируемом виде. И вам все равно придется их устранять, но уже в аварийном порядке и в условиях морозов и недружественных осадков.