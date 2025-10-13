Осінні канікули в Україні: коли відпочиватимуть школярі та як можуть змінитися дати

Осінні канікули для школярів в Україні орієнтовно почнуться наприкінці жовтня 2025 року. Однак остаточні дати залежать від рішення кожної окремої школи.
Про це розповідає РБК-Україна.
Згідно з постановою Кабміну №1003, навчальний рік у школах стартував 1 вересня 2025 року й триватиме до 30 червня 2026 року. Водночас Міністерство освіти і науки (МОН) пояснило, що 30 червня - це лише гранична дата, а не обов’язковий термін завершення занять.
Школи мають право самостійно визначати, коли саме завершиться навчальний рік і коли учні підуть на канікули. Таке рішення ухвалює педагогічна рада з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації в регіоні, стану учнів і готовності вчителів.
Згідно з рекомендаціями МОН у нинішньому навчальному році канікули у школярів будуть у такі дати:
У МОН наголошують, що тривалість канікул протягом року має становити не менше 30 календарних днів. Також школи можуть змінювати графік відпочинку у разі епідеміологічних обмежень або небезпеки в регіоні.
Нагадаємо, МОН вперше верифікувало українські суботні та недільні школи за кордоном. Тепер діти українців зможуть офіційно навчатися за програмою українознавчого компонента, а результати їхнього навчання визнаватимуть в Україні. У таких школах викладатимуть українську мову, літературу, історію, географію та інші предмети.
Також РБК-Україна розповідало, що Кабмін оновив правила харчування у школах і дитячих закладах, адаптувавши їх до умов воєнного стану. Тепер, якщо під час повітряної тривоги діти перебувають в укритті понад 4 години, гарячі страви можна замінювати готовими продуктами чи напоями. Також уряд затвердив рекомендації щодо раціону в укриттях і порядок списання зіпсованих продуктів через бойові дії чи відключення світла.