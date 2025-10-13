Осінні канікули в Україні: коли відпочиватимуть школярі та як можуть змінитися дати

Що відомо

Згідно з постановою Кабміну №1003, навчальний рік у школах стартував 1 вересня 2025 року й триватиме до 30 червня 2026 року. Водночас Міністерство освіти і науки (МОН) пояснило, що 30 червня - це лише гранична дата, а не обов’язковий термін завершення занять.

Школи мають право самостійно визначати, коли саме завершиться навчальний рік і коли учні підуть на канікули. Таке рішення ухвалює педагогічна рада з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації в регіоні, стану учнів і готовності вчителів.

Орієнтовний графік канікул у 2025-2026 навчальному році

Згідно з рекомендаціями МОН у нинішньому навчальному році канікули у школярів будуть у такі дати:

осінні: 27 жовтня - 2 листопада 2025 року;

зимові: 27 грудня 2025 - 11 січня 2026 року;

весняні: 23 - 29 березня 2026 року;

літні: з 1 червня до початку нового навчального року.

У МОН наголошують, що тривалість канікул протягом року має становити не менше 30 календарних днів. Також школи можуть змінювати графік відпочинку у разі епідеміологічних обмежень або небезпеки в регіоні.