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Осінні канікули у школах Києва: скільки будуть відпочивати учні та чим можуть займатись

14:20 23.10.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Осінні канікули у школах Києва: скільки будуть відпочивати учні та чим можуть займатись Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Незабаром у школах столиці стартують осінні канікули. Щоб не нудьгувати вдома цілими днями, юні кияни можуть долучитись до різних цікавих заходів, а вчителі - підвищити кваліфікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли починаються канікули й скільки триватимуть

Мешканцям столиці нагадали, що осінні канікули в закладах загальної середньої освіти Києва починаються вже з наступного тижня.

В цілому вони триватимуть:

  • з понеділка, 26 жовтня;
  • до неділі, 1 листопада.

Тобто повернутись за парти столичним школярам потрібно буде у понеділок, 2 листопада.

Які можливості під час канікул мають діти та вчителі

У КМДА розповіли, що у цей період (впродовж осінніх канікули) столичні заклади позашкільної освіти й освітні установи підготували для дітей:

  • творчі заходи;
  • пізнавальні заходи;
  • наукові заходи;
  • спортивні заходи.

"В умовах повномасштабної війни канікули - це не лише перерва в навчанні, а й можливість для дітей відпочити, відновити сили, провести більше часу з рідними", - констатував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Водночас важливо, за його словами, "щоб школярі мали доступ до цікавих і корисних активностей".

Саме тому заклади освіти підготували різноманітне дозвілля на цей період.

Тим часом для педагогів канікули стануть можливістю:

  • підвищити кваліфікацію;
  • приділити увагу емоційному відновленню.

"Наше завдання - створювати можливості, враховуючи безпекові умови та ментальне здоров'я дітей", - зауважив Мондриївський.

За чим радять стежити під час канікул батькам

Згідно з інформацією КМДА, в цілому заклади освіти самостійно визначають організацію освітнього процесу під час канікул - зважаючи на безпекову ситуацію та потреби учнів.

Виходячи з цього, батькам рекомендують:

  • стежити за повідомленнями шкіл;
  • заздалегідь уточнювати умови участі дітей у заходах;
  • враховувати актуальні безпекові обставини.

Українцям нагадали також, що під час канікул важливо:

  • дбати про емоційний стан дітей;
  • підтримувати доброзичливе спілкування;
  • давати їм можливість ділитися переживаннями.

"За потреби батьки можуть звернутися по допомогу до практичного психолога закладу освіти", - зауважили у КМДА.

Які саме заходи підготували в Києві для дітей

Повідомляється, що для змістовного проведення часу під час канікул для школярів у столиці підготували різноманітні заходи.

Так, Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка проводить Тиждень української писемності та мови (до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня).

У програмі - мовні й літературні ініціативи, онлайн-проєкти та творчі конкурси для учнів.

Київський Палац дітей та юнацтва пропонує школярам заходи мистецького, науково-технічного, спортивного й туристсько-краєзнавчого спрямування.

Актуальні анонси (план заходів) можна знайти онлайн - за відповідним посиланням.

Тим часом київська Мала академія наук учнівської молоді підготувала пізнавальні заходи, присвячені науці, технологіям, культурі та суспільному життю.

Вони допоможуть учням розширити кругозір, розвинути дослідницькі навички й поглибити знання поза шкільною програмою.

Різні заходи для дітей під час осінніх канікул підготував також Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання.

Інформацію про них можна знайти на сторінці центру у Facebook.

Як підвищити кваліфікацію під час канікул педагогам

Окрему увагу в період канікул приділять професійному розвитку педагогів.

Очні та очно-дистанційні фахові курси й тренінги проводитиме Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка:

  • з 26 жовтня;
  • до 30 жовтня.

У КМДА уточнили, що програма охоплює:

  • розвиток педагогічної майстерності;
  • створення безпечного освітнього середовища;
  • використання сучасних цифрових сервісів;
  • підтримку емоційної стійкості.

Передбачені, зокрема, заходи в межах програми психоемоційного відновлення "Будьмо здорові".

Наголошується, що після завершення навчання учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Переглянути розклад заходів і зареєструватись педагоги можуть віддалено - за посиланням.

Як можна стежити за анонсами заходів онлайн

Насамкінець у КМДА розповіли, що дізнатися про анонси заходів, запланованих містом і закладами освіти, можна в ефірі Першого онлайн-радіо "Школа" (П.О.Р.Ш.).

Уточнюється, що слухати радіо можна як онлайн, так і через застосунок для смартфонів (на iOS та Android).

"Безпека дітей і працівників освіти залишається безумовним пріоритетом. Формат окремих заходів може змінюватися залежно від безпекової ситуації", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можуть працювати школи під час відключень світла й води.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути розклад поточного навчального року в цілому.

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