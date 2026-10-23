ua en ru
Пт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Осенние каникулы в школах Киева: сколько будут отдыхать ученики и чем могут заниматься

14:20 23.10.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Осенние каникулы в школах Киева: сколько будут отдыхать ученики и чем могут заниматься Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Скоро в школах столицы стартуют осенние каникулы. Чтобы не скучать дома целыми днями, юные киевляне могут присоединиться к различным интересным мероприятиям, а учителя - повысить квалификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Когда начинаются каникулы и сколько будут длиться

Жителям столицы напомнили, что осенние каникулы в заведениях общего среднего образования Киева начинаются со следующей недели.

В целом они будут продолжаться:

  • с понедельника, 26 октября;
  • до воскресенья, 1 ноября.

То есть вернуться за парты столичным школьникам предстоит в понедельник, 2 ноября.

Какие возможности во время каникул имеют дети и учителя

В КГГА рассказали, что в этот период (в течение осенних каникул) столичные заведения внешкольного образования и образовательные учреждения подготовили для детей:

  • творческие мероприятия;
  • познавательные мероприятия;
  • научные мероприятия;
  • спортивные мероприятия.

"В условиях полномасштабной войны каникулы - это не только перерыв в учебе, но и возможность для детей отдохнуть, восстановить силы, провести больше времени с родными", - констатировал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В то же время важно, по его словам, "чтобы у школьников был доступ к интересным и полезным активностям".

Именно поэтому учебные заведения подготовили разнообразный досуг на этот период.

Тем временем для педагогов каникулы станут возможностью:

  • повысить квалификацию;
  • уделить внимание эмоциональному восстановлению.

"Наша задача - создавать возможности, учитывая условия безопасности и ментальное здоровье детей", - отметил Мондриевский.

За чем советуют следить во время каникул родителям

Согласно информации КГГА, в целом учебные заведения самостоятельно определяют организацию образовательного процесса во время каникул - учитывая ситуацию с безопасностью и потребности учеников.

Исходя из этого, родителям рекомендуют:

  • следить за сообщениями школ;
  • заранее уточнять условия участия детей в мероприятиях;
  • учитывать актуальные обстоятельства безопасности.

Украинцам напомнили также, что во время каникул важно:

  • заботиться об эмоциональном состоянии детей;
  • поддерживать доброжелательное общение;
  • давать им возможность делиться переживаниями.

"При необходимости родители могут обратиться за помощью к практическому психологу учебного заведения", - отметили в КГГА.

Какие именно мероприятия подготовили в Киеве для детей

Сообщается, что для содержательного времяпрепровождения во время каникул для школьников в столице подготовили различные мероприятия.

Так, Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко проводит Неделю украинской письменности и языка (ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября).

В программе - языковые и литературные инициативы, онлайн-проекты и творческие конкурсы для учеников.

Киевский Дворец детей и юношества предлагает школьникам мероприятия художественного, научно-технического, спортивного и туристско-краеведческого направления.

Актуальные анонсы (план мероприятий) можно найти онлайн - по соответствующей ссылке.

Тем временем киевская Малая академия наук учащейся молодежи подготовила познавательные мероприятия, посвященные науке, технологиям, культуре и общественной жизни.

Они помогут ученикам расширить кругозор, развить исследовательские навыки и углубить знания вне школьной программы.

Различные мероприятия для детей во время осенних каникул подготовил также Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания.

Информацию о них можно найти на странице центра Facebook.

Как повысить квалификацию во время каникул педагогам

Отдельное внимание в период каникул уделят профессиональному развитию педагогов.

Очные и очно-дистанционные курсы и тренинги будет проводить Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко:

  • с 26 октября;
  • до 30 октября.

В КГГА уточнили, что программа охватывает:

  • развитие педагогического мастерства;
  • создание безопасной образовательной среды;
  • использование современных цифровых сервисов;
  • поддержку эмоциональной устойчивости.

Предусмотрены, в частности, мероприятия в рамках программы психоэмоционального обновления "Будем здоровы".

Подчеркивается, что после завершения обучения участники получат сертификаты о повышении квалификации установленного образца.

Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться педагоги могут удаленно - по ссылке.

Как можно следить за анонсами мероприятий онлайн

В завершение в КГГА рассказали, что узнать об анонсах мероприятий, запланированных городом и учреждениями образования, можно в эфире Первого онлайн-радио "Школа" (П.О.Р.Ш.).

Уточняется, что слушать радио можно как онлайн, так и через приложение для смартфонов (на iOS и Android).

"Безопасность детей и работников образования остается безусловным приоритетом. Формат отдельных мероприятий может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, как могут работать школы при отключении света и воды.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть расписание текущего учебного года в целом.

Читайте также о рекомендациях для школ и пяти уровнях реагирования на обесточивание от МОН Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Жовтень Школа Учебный год Учитель Осень Ученики Образование в Украине Отдых детей Советы родителям
Новости
Starlink в Украине до сих пор теряет связь на скорости 161 км/ч, - источники РБК-Украина
Starlink в Украине до сих пор теряет связь на скорости 161 км/ч, - источники РБК-Украина
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко