Осенние каникулы в школах Киева: сколько будут отдыхать ученики и чем могут заниматься

Скоро в школах столицы стартуют осенние каникулы. Чтобы не скучать дома целыми днями, юные киевляне могут присоединиться к различным интересным мероприятиям, а учителя - повысить квалификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Когда начинаются каникулы и сколько будут длиться

Жителям столицы напомнили, что осенние каникулы в заведениях общего среднего образования Киева начинаются со следующей недели.

В целом они будут продолжаться:

с понедельника, 26 октября;

до воскресенья, 1 ноября.

То есть вернуться за парты столичным школьникам предстоит в понедельник, 2 ноября.

Какие возможности во время каникул имеют дети и учителя

В КГГА рассказали, что в этот период (в течение осенних каникул) столичные заведения внешкольного образования и образовательные учреждения подготовили для детей:

творческие мероприятия;

познавательные мероприятия;

научные мероприятия;

спортивные мероприятия.

"В условиях полномасштабной войны каникулы - это не только перерыв в учебе, но и возможность для детей отдохнуть, восстановить силы, провести больше времени с родными", - констатировал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В то же время важно, по его словам, "чтобы у школьников был доступ к интересным и полезным активностям".

Именно поэтому учебные заведения подготовили разнообразный досуг на этот период.

Тем временем для педагогов каникулы станут возможностью:

повысить квалификацию;

уделить внимание эмоциональному восстановлению.

"Наша задача - создавать возможности, учитывая условия безопасности и ментальное здоровье детей", - отметил Мондриевский.

За чем советуют следить во время каникул родителям

Согласно информации КГГА, в целом учебные заведения самостоятельно определяют организацию образовательного процесса во время каникул - учитывая ситуацию с безопасностью и потребности учеников.

Исходя из этого, родителям рекомендуют:

следить за сообщениями школ;

заранее уточнять условия участия детей в мероприятиях;

учитывать актуальные обстоятельства безопасности.

Украинцам напомнили также, что во время каникул важно:

заботиться об эмоциональном состоянии детей;

поддерживать доброжелательное общение;

давать им возможность делиться переживаниями.

"При необходимости родители могут обратиться за помощью к практическому психологу учебного заведения", - отметили в КГГА.

Какие именно мероприятия подготовили в Киеве для детей

Сообщается, что для содержательного времяпрепровождения во время каникул для школьников в столице подготовили различные мероприятия.

Так, Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко проводит Неделю украинской письменности и языка (ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября).

В программе - языковые и литературные инициативы, онлайн-проекты и творческие конкурсы для учеников.

Киевский Дворец детей и юношества предлагает школьникам мероприятия художественного, научно-технического, спортивного и туристско-краеведческого направления.

Актуальные анонсы (план мероприятий) можно найти онлайн - по соответствующей ссылке.

Тем временем киевская Малая академия наук учащейся молодежи подготовила познавательные мероприятия, посвященные науке, технологиям, культуре и общественной жизни.

Они помогут ученикам расширить кругозор, развить исследовательские навыки и углубить знания вне школьной программы.

Различные мероприятия для детей во время осенних каникул подготовил также Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания.

Информацию о них можно найти на странице центра Facebook.

Как повысить квалификацию во время каникул педагогам

Отдельное внимание в период каникул уделят профессиональному развитию педагогов.

Очные и очно-дистанционные курсы и тренинги будет проводить Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко:

с 26 октября;

до 30 октября.

В КГГА уточнили, что программа охватывает:

развитие педагогического мастерства;

создание безопасной образовательной среды;

использование современных цифровых сервисов;

поддержку эмоциональной устойчивости.

Предусмотрены, в частности, мероприятия в рамках программы психоэмоционального обновления "Будем здоровы".

Подчеркивается, что после завершения обучения участники получат сертификаты о повышении квалификации установленного образца.

Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться педагоги могут удаленно - по ссылке.

Как можно следить за анонсами мероприятий онлайн

В завершение в КГГА рассказали, что узнать об анонсах мероприятий, запланированных городом и учреждениями образования, можно в эфире Первого онлайн-радио "Школа" (П.О.Р.Ш.).

Уточняется, что слушать радио можно как онлайн, так и через приложение для смартфонов (на iOS и Android).

"Безопасность детей и работников образования остается безусловным приоритетом. Формат отдельных мероприятий может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью", - подытожили в КГГА.