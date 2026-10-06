Осінні канікули у школах Києва почнуться у жовтні: точні дати

Коли будуть осінні канікули

Згідно з рекомендованою структурою навчального року, осінні канікули у столичних школах мають тривати з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року.

Більшість шкіл Києва працюють за семестровою системою. Перший семестр триватиме з 1 вересня до 23 грудня, а другий - з 11 січня до 28 травня 2027 року.

Коли школярі відпочиватимуть ще

У Києві також рекомендували такий графік канікул:

зимові - з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;

весняні - з 22 до 28 березня 2027 року;

додаткові канікули для першокласників - з 15 до 21 лютого 2027 року.

28 травня у школах планують провести "Останній дзвоник", який означатиме завершення класно-урочної роботи.

Водночас навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2027 року. У цей період школи можуть проводити компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії та інші заходи.

Чи можуть змінити дати канікул

Запропонований графік є рекомендаційним. В умовах воєнного стану школи можуть коригувати структуру навчального року та форму навчання залежно від безпекової ситуації.

У Департаменті освіти і науки КМДА також рекомендують приділяти більше уваги подоланню освітніх втрат, зокрема за допомогою "знаннєвих гуртків".