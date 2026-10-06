Осінні канікули у школах Києва почнуться у жовтні: точні дати

Школярі Києва восени матимуть тиждень канікул. Відпочинок рекомендують провести наприкінці жовтня, однак за потреби школи зможуть коригувати графік з урахуванням безпекової ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту освіти і науки КМДА.
Згідно з рекомендованою структурою навчального року, осінні канікули у столичних школах мають тривати з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року.
Більшість шкіл Києва працюють за семестровою системою. Перший семестр триватиме з 1 вересня до 23 грудня, а другий - з 11 січня до 28 травня 2027 року.
У Києві також рекомендували такий графік канікул:
28 травня у школах планують провести "Останній дзвоник", який означатиме завершення класно-урочної роботи.
Водночас навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2027 року. У цей період школи можуть проводити компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії та інші заходи.
Запропонований графік є рекомендаційним. В умовах воєнного стану школи можуть коригувати структуру навчального року та форму навчання залежно від безпекової ситуації.
У Департаменті освіти і науки КМДА також рекомендують приділяти більше уваги подоланню освітніх втрат, зокрема за допомогою "знаннєвих гуртків".
Раніше РБК-Україна розповідало, що МОН підготувало для шкіл п'ять рівнів реагування на тривалі відключення електроенергії - від локальних обмежень при знеструмленні до 2 годин до роботи освітніх хабів за відсутності світла понад 72 години. Також школам рекомендують заздалегідь готувати дистанційний та асинхронний формати навчання, запаси води й продуктів та єдині канали комунікації з батьками.
Також ми писали, що українські школи можуть гнучко організовувати навчальний процес залежно від безпекової ситуації та потреб учнів. Зокрема, вчителі можуть скорочувати тривалість уроків і змінювати порядок предметів у розкладі, щоб діти краще засвоювали матеріал.