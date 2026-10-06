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Осінні канікули у школах Києва почнуться у жовтні: точні дати

12:11 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Школярі Києва восени матимуть тиждень канікул. Відпочинок рекомендують провести наприкінці жовтня, однак за потреби школи зможуть коригувати графік з урахуванням безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту освіти і науки КМДА.

Коли будуть осінні канікули

Згідно з рекомендованою структурою навчального року, осінні канікули у столичних школах мають тривати з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року.

Більшість шкіл Києва працюють за семестровою системою. Перший семестр триватиме з 1 вересня до 23 грудня, а другий - з 11 січня до 28 травня 2027 року.

Коли школярі відпочиватимуть ще

У Києві також рекомендували такий графік канікул:

  • зимові - з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року;
  • весняні - з 22 до 28 березня 2027 року;
  • додаткові канікули для першокласників - з 15 до 21 лютого 2027 року.

28 травня у школах планують провести "Останній дзвоник", який означатиме завершення класно-урочної роботи.

Водночас навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2027 року. У цей період школи можуть проводити компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії та інші заходи.

Чи можуть змінити дати канікул

Запропонований графік є рекомендаційним. В умовах воєнного стану школи можуть коригувати структуру навчального року та форму навчання залежно від безпекової ситуації.

У Департаменті освіти і науки КМДА також рекомендують приділяти більше уваги подоланню освітніх втрат, зокрема за допомогою "знаннєвих гуртків".

Раніше РБК-Україна розповідало, що МОН підготувало для шкіл п'ять рівнів реагування на тривалі відключення електроенергії - від локальних обмежень при знеструмленні до 2 годин до роботи освітніх хабів за відсутності світла понад 72 години. Також школам рекомендують заздалегідь готувати дистанційний та асинхронний формати навчання, запаси води й продуктів та єдині канали комунікації з батьками.

Також ми писали, що українські школи можуть гнучко організовувати навчальний процес залежно від безпекової ситуації та потреб учнів. Зокрема, вчителі можуть скорочувати тривалість уроків і змінювати порядок предметів у розкладі, щоб діти краще засвоювали матеріал.

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