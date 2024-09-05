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Осінні канікули 2024. Точні дати, коли школярі будуть відпочивати

Україна, Київ, Четвер 05 вересня 2024 10:30
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Осінні канікули 2024. Точні дати, коли школярі будуть відпочивати Фото: Шкільні канікули (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Цьогоріч школи самостійно зможуть визначати дати і тривалість канікул. Однак Міністерство освіти і науки України (МОН) опублікувало рекомендації стосовно дати осінніх канікул у 2024 році.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані МОН.

Канікули для українських школярів

Кабінет міністрів України визначив дати початку та закінчення навчального року в загальноосвітніх школах. Згідно з постановою №841 від 23 липня 2024 року, навчання розпочалося 2 вересня 2024 року, а завершиться 30 червня 2025 року.

МОН надає школам можливість самостійно визначати структуру навчального року з урахуванням безпекової ситуації. Орієнтовні дати канікул:

  • Осінні: 28 жовтня – 3 листопада 2024 року
  • Зимові: 30 грудня 2024 – 10 січня 2025 року
  • Весняні: 24 – 30 березня 2025 року
  • Літні: 30 червня – 31 серпня 2025 року

Як школи визначатимуть структуру навчального року

У коментарі для РБК-Україна у МОН пояснили, що канікули в навчальних закладах повинні тривати не менше 30 календарних днів протягом навчального року. Однак їх періодичність і тривалість кожен заклад освіти може визначати самостійно.

Педагогічна рада кожного навчального закладу має право самостійно визначати структуру та тривалість навчального року в межах затверджених урядом дат.

Педагогічна рада також вирішує питання щодо:

  • тривалості навчального тижня та дня
  • тривалості занять і перерв між ними
  • форм організації освітнього процесу

При визначенні структури навчального року враховуються освітня програма, навчальне навантаження, вікові особливості учнів, а також їхній фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, з урахуванням специфіки регіону.

Нагадаємо, дистанційне навчання спричиняє освітні втрати, що підтверджується даними міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. Згідно з результатами, освітні втрати українських школярів наразі складають 1,5-2 роки. РБК-Україна розповідало, як в Україні планують вирішувати цю проблему.

Також ми писали, що у багатьох регіонах Україні свято Першого дзвоника відбулося в онлайн-форматі через складну безпекову ситуацію. У деяких регіонах відбулися святкові лінійки, а у деяких – провели перший тематичний урок, який присвятили українським захисникам.

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