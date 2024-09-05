Осінні канікули 2024. Точні дати, коли школярі будуть відпочивати

Цьогоріч школи самостійно зможуть визначати дати і тривалість канікул. Однак Міністерство освіти і науки України (МОН) опублікувало рекомендації стосовно дати осінніх канікул у 2024 році.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані МОН.

Канікули для українських школярів

Кабінет міністрів України визначив дати початку та закінчення навчального року в загальноосвітніх школах. Згідно з постановою №841 від 23 липня 2024 року, навчання розпочалося 2 вересня 2024 року, а завершиться 30 червня 2025 року.

МОН надає школам можливість самостійно визначати структуру навчального року з урахуванням безпекової ситуації. Орієнтовні дати канікул:

Осінні: 28 жовтня – 3 листопада 2024 року

Зимові: 30 грудня 2024 – 10 січня 2025 року

Весняні: 24 – 30 березня 2025 року

Літні: 30 червня – 31 серпня 2025 року

Як школи визначатимуть структуру навчального року

У коментарі для РБК-Україна у МОН пояснили, що канікули в навчальних закладах повинні тривати не менше 30 календарних днів протягом навчального року. Однак їх періодичність і тривалість кожен заклад освіти може визначати самостійно.

Педагогічна рада кожного навчального закладу має право самостійно визначати структуру та тривалість навчального року в межах затверджених урядом дат.

Педагогічна рада також вирішує питання щодо:

тривалості навчального тижня та дня

тривалості занять і перерв між ними

форм організації освітнього процесу

При визначенні структури навчального року враховуються освітня програма, навчальне навантаження, вікові особливості учнів, а також їхній фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, з урахуванням специфіки регіону.