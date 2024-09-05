Осенние каникулы 2024. Точные даты, когда школьники будут отдыхать
В этом году школы самостоятельно смогут определять даты и продолжительность каникул. Однако Министерство образования и науки Украины (МОН) опубликовало рекомендации по дате осенних каникул в 2024 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные МОН.
Каникулы для украинских школьников
Кабинет Министров Украины определил даты начала и окончания учебного года в общеобразовательных школах. Согласно постановлению №841 от 23 июля 2024 года, обучение началось 2 сентября 2024 года, а завершится 30 июня 2025 года.
МОН предоставляет школам возможность самостоятельно определять структуру учебного года с учетом ситуации безопасности. Ориентировочные даты каникул:
- Осенние: 28 октября – 3 ноября 2024 года
- Зимние: 30 декабря 2024 – 10 января 2025 года
- Весенние: 24 – 30 марта 2025 года
- Летние: 30 июня – 31 августа 2025 года
Как школы будут определять структуру учебного года
В комментарии для РБК-Украина в МОН объяснили, что каникулы в учебных заведениях должны длиться не менее 30 календарных дней в течение учебного года. Однако их периодичность и продолжительность каждое учебное заведение может определять самостоятельно.
Педагогический совет каждого учебного заведения имеет право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года в пределах утвержденных правительством дат.
Педагогический совет также решает вопросы:
- продолжительности учебной недели и дня
- продолжительности занятий и перерывов между ними
- форм организации образовательного процесса
При определении структуры учебного года учитываются образовательная программа, учебная нагрузка, возрастные особенности учащихся, а также их физическое, психическое и интеллектуальное развитие с учетом специфики региона.
Напомним, дистанционное обучение влечет за собой образовательные потери, что подтверждается данными международного исследования качества образования PISA-2022. Согласно результатам, образовательные потери украинских школьников составляют 1,5-2 года. РБК-Украина рассказывало, как в Украине планируют решать эту проблему.
Также мы писали, что во многих регионах Украины праздник Первого звонка состоялся в онлайн-формате из-за сложной ситуации с безопасностью. В некоторых регионах прошли праздничные линейки, а в некоторых – провели первый тематический урок, посвященный украинским защитникам.
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