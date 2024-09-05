Осенние каникулы 2024. Точные даты, когда школьники будут отдыхать

В этом году школы самостоятельно смогут определять даты и продолжительность каникул. Однако Министерство образования и науки Украины (МОН) опубликовало рекомендации по дате осенних каникул в 2024 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные МОН.

Каникулы для украинских школьников

Кабинет Министров Украины определил даты начала и окончания учебного года в общеобразовательных школах. Согласно постановлению №841 от 23 июля 2024 года, обучение началось 2 сентября 2024 года, а завершится 30 июня 2025 года.

МОН предоставляет школам возможность самостоятельно определять структуру учебного года с учетом ситуации безопасности. Ориентировочные даты каникул:

Осенние: 28 октября – 3 ноября 2024 года

Зимние: 30 декабря 2024 – 10 января 2025 года

Весенние: 24 – 30 марта 2025 года

Летние: 30 июня – 31 августа 2025 года

Как школы будут определять структуру учебного года

В комментарии для РБК-Украина в МОН объяснили, что каникулы в учебных заведениях должны длиться не менее 30 календарных дней в течение учебного года. Однако их периодичность и продолжительность каждое учебное заведение может определять самостоятельно.

Педагогический совет каждого учебного заведения имеет право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года в пределах утвержденных правительством дат.

Педагогический совет также решает вопросы:

продолжительности учебной недели и дня

продолжительности занятий и перерывов между ними

форм организации образовательного процесса

При определении структуры учебного года учитываются образовательная программа, учебная нагрузка, возрастные особенности учащихся, а также их физическое, психическое и интеллектуальное развитие с учетом специфики региона.