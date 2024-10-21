Осінні канікули 2024: коли почнуться і в яких областях їх вирішили скасувати

Міністерство освіти і науки України визначило, що навчальний рік 2024-2025 триватиме з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. У межах цих дат школи мають право самостійно встановлювати структуру та тривалість навчального процесу.

Цьогоріч МОН рекомендує провести осінні канікули з 28 жовтня до 3 листопада, але кожна школа може самостійно змінювати дати відпочинку для дітей. Керівництво навчального закладу приймає рішення щодо канікул, враховуючи епідеміологічну, безпекову ситуацію та наявність опалення у класах.

У деяких регіонах осінні канікули почнуться раніше – з 21 жовтня, а деякі школи вирішили взагалі відмовитися від них. Так, очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін повідомив, що школярі Лохвицької громади відпочиватимуть з 21 по 27 жовтня. Учні з 21 громади області матимуть канікули з 26 жовтня по 3 листопада, а з 28 жовтня – тиждень відпочинку для школярів із 30 громад. Новогалещинська громада оголосила перерву з 30 жовтня до 6 листопада, а в Новооржицькій канікули триватимуть з 2 по 10 листопада. У шести громадах осінні канікули об'єднали з зимовими.

Від осінніх канікул також вирішили відмовитися у Кропивницькому та об’єднати їх із зимовими. За словами начальниці управління освіти Кропивницької міськради Лариси Костенко, це пов’язано із теплопостачанням. Планується, що діти навчатимуться до 13 грудня, а потім відпочиватимуть до 13 січня.

Зазначимо, у МОН заявляють, що у нинішньому навчальному році школи можуть самостійно визначати, коли відправляти дітей на канікули. Однак важливо, щоб протягом року школярі відпочивали не менше 30 календарних днів.