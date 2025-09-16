ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Осінні дощі та спека до +27: де сьогодні будуть опади, а де - сонце

Вівторок 16 вересня 2025 07:01
UA EN RU
Осінні дощі та спека до +27: де сьогодні будуть опади, а де - сонце Фото: синоптики дали прогноз погоди 16 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 16 вересня, Україну очікує контрастна погода. Дощі зачеплять лише кілька регіонів, проте більшість областей країни проведе день без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді дощів прогнозуються на заході країни, а також у Житомирській області. На решті території очікується мінлива хмарність

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та у Вінницькій області місцями утвориться туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +8…+13 градусів, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 градусів;
  • вдень +22…+27 градусів, у західних областях прохолодніше +16…+21 градус.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі близько +10 градусів, вдень +23…+25 градусів.
По області вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі +9…+13 градусів, вдень +22…+26 градусів, без опадів.
  • Схід - вночі +10…+12 градусів, вдень +23…+25 градусів, сухо.
  • Центр - вночі +9…+13 градусів, вдень +22…+26 градусів, без опадів.
  • Південь - вночі +12…+16 градусів, вдень +24…+27 градусів, сонячно.
  • Захід - вночі +10…+13 градусів, вдень +16…+21 градус, місцями дощі, у горах туман.

Осінні дощі та спека до +27: де сьогодні будуть опади, а де - сонце

Погода на тиждень

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз на тиждень: дощі першими накриють західні області вже з понеділка, а ближче до середи вони поширяться і на північ та центр України.

Більше про погоду на третій тиждень вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
Новини
До Ради внесли проєкт держбюджету-2026
До Ради внесли проєкт держбюджету-2026
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"