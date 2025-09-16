Осінні дощі та спека до +27: де сьогодні будуть опади, а де - сонце
Сьогодні, 16 вересня, Україну очікує контрастна погода. Дощі зачеплять лише кілька регіонів, проте більшість областей країни проведе день без опадів.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади у вигляді дощів прогнозуються на заході країни, а також у Житомирській області. На решті території очікується мінлива хмарність
Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та у Вінницькій області місцями утвориться туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8…+13 градусів, у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до +16 градусів;
- вдень +22…+27 градусів, у західних областях прохолодніше +16…+21 градус.
Погода у Києві
У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі близько +10 градусів, вдень +23…+25 градусів.
По області вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27 градусів.
Погода по регіонах
- Північ - вночі +9…+13 градусів, вдень +22…+26 градусів, без опадів.
- Схід - вночі +10…+12 градусів, вдень +23…+25 градусів, сухо.
- Центр - вночі +9…+13 градусів, вдень +22…+26 градусів, без опадів.
- Південь - вночі +12…+16 градусів, вдень +24…+27 градусів, сонячно.
- Захід - вночі +10…+13 градусів, вдень +16…+21 градус, місцями дощі, у горах туман.
Погода на тиждень
Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз на тиждень: дощі першими накриють західні області вже з понеділка, а ближче до середи вони поширяться і на північ та центр України.
