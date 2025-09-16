ua en ru
Осенние дожди и жара до +27: где сегодня будут осадки, а где - солнце

Вторник 16 сентября 2025 07:01
Осенние дожди и жара до +27: где сегодня будут осадки, а где - солнце Фото: синоптики дали прогноз погоды 16 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 16 сентября, Украину ожидает контрастная погода. Дожди затронут лишь несколько регионов, однако большинство областей страны проведет день без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки в виде дождей прогнозируются на западе страны, а также в Житомирской области. На остальной территории ожидается переменная облачность

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области местами образуется туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +8...+13 градусов, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 градусов;
  • днем +22...+27 градусов, в западных областях прохладнее +16...+21 градус.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью около +10 градусов, днем +23...+25 градусов.
По области ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27 градусов.

Погода по регионам

  • Север - ночью +9...+13 градусов, днем +22...+26 градусов, без осадков.
  • Восток - ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов, сухо.
  • Центр - ночью +9...+13 градусов, днем +22...+26 градусов, без осадков.
  • Юг - ночью +12...+16 градусов, днем +24...+27 градусов, солнечно.
  • Запад - ночью +10...+13 градусов, днем +16...+21 градус, местами дожди, в горах туман.

Осенние дожди и жара до +27: где сегодня будут осадки, а где - солнце

Погода на неделю

Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз на неделю: дожди первыми накроют западные области уже с понедельника, а ближе к среде они распространятся и на север и центр Украины.

Больше о погоде на третью неделю сентября - читайте в материале РБК-Украина.

