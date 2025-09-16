Осенние дожди и жара до +27: где сегодня будут осадки, а где - солнце

Сегодня, 16 сентября, Украину ожидает контрастная погода. Дожди затронут лишь несколько регионов, однако большинство областей страны проведет день без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки в виде дождей прогнозируются на западе страны, а также в Житомирской области. На остальной территории ожидается переменная облачность

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области местами образуется туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +8...+13 градусов, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 градусов;

днем +22...+27 градусов, в западных областях прохладнее +16...+21 градус.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью около +10 градусов, днем +23...+25 градусов.

По области ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27 градусов.

Погода по регионам