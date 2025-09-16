Осенние дожди и жара до +27: где сегодня будут осадки, а где - солнце
Сегодня, 16 сентября, Украину ожидает контрастная погода. Дожди затронут лишь несколько регионов, однако большинство областей страны проведет день без осадков.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня осадки в виде дождей прогнозируются на западе страны, а также в Житомирской области. На остальной территории ожидается переменная облачность
Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области местами образуется туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +8...+13 градусов, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 градусов;
- днем +22...+27 градусов, в западных областях прохладнее +16...+21 градус.
Погода в Киеве
В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью около +10 градусов, днем +23...+25 градусов.
По области ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27 градусов.
Погода по регионам
- Север - ночью +9...+13 градусов, днем +22...+26 градусов, без осадков.
- Восток - ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов, сухо.
- Центр - ночью +9...+13 градусов, днем +22...+26 градусов, без осадков.
- Юг - ночью +12...+16 градусов, днем +24...+27 градусов, солнечно.
- Запад - ночью +10...+13 градусов, днем +16...+21 градус, местами дожди, в горах туман.
Погода на неделю
Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз на неделю: дожди первыми накроют западные области уже с понедельника, а ближе к среде они распространятся и на север и центр Украины.
