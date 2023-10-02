Цьогорічний вересень був найтеплішим в історії Києва

Середньомісячна температура повітря у вересні 2023 року в Києві дорівнювала 18,8 градусів тепла, що на 3,9 градусів вище за кліматичну норму. Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці за всю історію спостережень з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів за місяць у столиці було зафіксовано три температурних рекорди.

Найхолодніше у столиці було 10 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 9,1 градусів тепла, а найтепліше - 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 29,1 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 8 мм, або 14% кліматичної норми. Цьогорічний вересень став 12 серед найсухіших з 1891 року, повідомили в обсерваторії.