Осень пришла в Киев на две недели позже климатической нормы

Метеорологическая осень началась в Киеве 2 октября. Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла и равнялась 13,9 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечается в сообщении, осень пришла на две недели позже климатической нормы.

Раньше всего метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году - 25 августа, а позднее всего - 15 октября в 2020 году.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 13 мая, закончилось 1 октября и длилось 142 дня. Самым длинным летом было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - 88 дней, рассказали в обсерватории.