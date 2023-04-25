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Обманули сотни людей по Украине. Под Киевом разоблачена миллионная схема по продаже "стиков"

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Киев, Вторник 25 апреля 2023 12:50
Обманули сотни людей по Украине. Под Киевом разоблачена миллионная схема по продаже "стиков" Фото: под Киевом разоблачена миллионная схема по продаже пустых стиков для электронных сигарет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Под Киевом полиция раскрыла масштабную мошенническую схему по продаже брендовых стиков-пустышек для электронных сигарет. Ее жертвами стали 300 человек по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

"300 обманутых клиентов по всей Украине, муляжи вместо табачных изделий", - рассказал он.

Так, по его словам, 47-летний житель Софиевской Борщаговки публиковал объявления о продаже "стиков" для электронных сигарет на онлайн платформах, получал заказы, но вместо реального товара отправлял клиентам обычные муляжи в брендированных коробках.

"На почте большинство граждан удостоверялось, что в пакете есть коробки с товаром и оплачивали их", - рассказал глава полиции столичного региона.

По данным Небытова, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 51 ящик, в котором находилось по 50 блоков коробок из-под "стиков".

"За указанные муляжи злоумышленник должен был получить прибыль в сумме почти 1 миллион 200 тысяч гривен", - добавил он.

Полицейские поместили фигуранта в изолятор временного содержания и сообщили злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, СБУ разоблачила в Киеве мошенников, которые помогали гражданам РФ "трудоустроиться" в странах ЕС. К афере причастно руководство одного из столичных общественных объединений.

Напомним, ранее туристка в Буковеле заплатила десятки тысяч за несуществующее жилье.

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