UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оштрафовала активистку. "Судью" из Крыма будут судить за государственную измену

Автор: РБК-Украина

Бывшую "судью" из Крыма будут судить за проведение подрывной деятельности против Украины. Ее обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что в 2014 году злоумышленница перешла на сторону оккупантов и перешла на службу в незаконно созданный "Черноморский районный суд Республики Крым".

"Судья" преследовала украинских активистов и незаконно наказывала их за сопротивление оккупационному режиму.

"Обвиняемая незаконно привлекла к административной ответственности украинскую гражданку, назначив наказание в виде штрафа. Женщину привлекали к ответственности за события 3 мая 2014 года, когда бывшему главе Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву оккупационные власти незаконно запретили въезд в полуостров. Тогда в знак протеста и выступая против оккупации, крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Феодосия-Керчь и другие", - говорится в сообщение.

Женщине инкриминируют государственную измену по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Прокуратура АР Крым и города Севастополь закончила расследование дела и направила материалы дела в суд.

Напомним, что окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух крымских татар, которые являются гражданами Украины, к 11 годам тюрьмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ вручила подозрение "замгенпрокурора" из ОРДЛО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым