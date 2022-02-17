Оштрафувала активістку. "Суддю" з Криму судитимуть за державну зраду

Слідство встановило, що в 2014 році зловмисниця перейшла на бік окупантів і перейшла на службу в незаконно створений "Чорноморський районний суд Республіки Крим".

"Суддя" переслідувала українських активістів і незаконно карала їх за опір окупаційному режиму.

"Обвинувачена незаконно притягнула до адміністративної відповідальності українську громадянку, призначивши покарання у вигляді штрафу. Жінку притягували до відповідальності за події 3 травня 2014 року, коли колишньому главі Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву окупаційна влада незаконно заборонила в'їзд до півострова. Тоді на знак протесту і виступаючи проти окупації, кримчани перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та інші", - йдеться в повідомлення.

Жінці інкримінують державну зраду за ч. 1 ст. 111 КК України. Прокуратура АР Крим та міста Севастополь закінчила розслідування справи та направила матеріали справи до суду.