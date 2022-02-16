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СБУ сообщила о подозрении "замгенпрокурора" из ОРЛО. Она преследовала украинцев

Новина українською →
Киев , Среда 16 февраля 2022 20:52
СБУ сообщила о подозрении "замгенпрокурора" из ОРЛО. Она преследовала украинцев Фото: СБУ обвинила "заместителя министра ЛНР" в противоправных действиях (ssu.gov.ua)
Автор: RBC.UA

СБУ разоблачила так называемую "заместителя генпрокурора ЛНР" в массовой фабрикации дел против жителей оккупированных территорий. Вопрос об объявлении ее во всеукраинский розыск - решается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

В ходе следственно-оперативных мероприятий СБУ задокументировала факты противоправной деятельности так называемой "заместителя генпрокурора ЛНР"

По данным следствия, подозреваемая - бывшая сотрудница Луганской прокуратуры, которая в 2014 году присоединилась к боевикам. За 8 лет она стала "заместителем генпрокурора". На этой должности она контролировала своих подчиненных в преследованиях граждан ОРДЛО по вымышленным поводам за их проукраинскую позицию.

На основании собранных материалов следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 2 ч. 110 Уголовного кодекса Украины. К ней будет применена процедура специального досудебного расследования и специального судебного рассмотрения, то есть судить ее будут заочно.

Напомним, что Украинская прокуратура заочно объявила подозрение "замминистру ДНР".

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