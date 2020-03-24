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Коронавирус в Румынии: погибшим поставили диагноз поздно из-за ошибки правительства

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:49
Коронавирус в Румынии: погибшим поставили диагноз поздно из-за ошибки правительства
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Румынское правительство расширило критерии для диагностирования коронавируса поздно

В Румынии семь граждан умерли с подтвержденным коронавирусом, но диагноз был установлен с опозданием, поскольку их случаи не соответствовали старым критериям правительства для проверки. Об этом сообщает HotNews.ro.

Как сообщается, все умершие граждане, по данным румынской власти, страдали другими заболеваниями, а правильный диагноз поставили только после нескольких дней ожидания, когда румынское правительство расширило критерии для диагностирования коронавируса COVID-19.

Первая смерть произошла в городе Филиаши у пациента, который вернулся из Франции, что не входила в зону риска. Врачи из отделения неотложной помощи попросили тест на COVID-19, но получили отказ, потому что пациент не соответствовал определенным критериям. По настоянию врачей через два дня больного все же проверили и подтвердили коронавирус. Через 4 дня пациент скончался, но успел заразить 23 медиков которые сейчас находятся в изоляции.

Похожие случаи происходили и в других городах, например в Сучаве, где 52 члены медперсонала имели положительный результат теста на коронавирус. Только последнего седьмого умершего диагностировали через контакт с инфицированным человеком, который лежал в одной палате с ним. Предположительно, он заразился от соседа, и если бы диагноз был установлен ранее, заражение можно было бы избежать.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, Румыния зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом.

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