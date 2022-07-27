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Ошибка стратегического масштаба. Арестович рассказал о новых планах россиян

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 22:37
Ошибка стратегического масштаба. Арестович рассказал о новых планах россиян Фото: Алексей Арестович, советник председателя ОП (24tv ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Перегруппировка российских войск на войне в Украине - это ошибка стратегического масштаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Я рискну высказать предположение, что в Кремле приняли стратегическое решение и отказались от захвата Донецкой области на данном этапе. Переходят к стратегической обороне, то есть будут обороняться по всей линии фронта", - сказал он.

Однако, по словам Арестовича, еще не до конца понятно, становятся ли россияне в стратегическую оборону, или в стратегическую оборону с попытками нанести один-два мощных удара, чтобы ослабить потенциал украинских войск и не дать перейти к контрнаступлению.

Советник главы ОП также отметил, что план России может предусматривать нанесение одного-двух ударов, ослабление ударной группировки ВСУ, а затем переход в оборону. Это может осуществляться для того, чтобы вынудить Украину к переговорам и так называемому "Минску-3", чтобы довести ситуацию до "корейского сценария" - то есть замороженного конфликта.

Арестовчи отметил, что ни о какой победе или дальнейшем захвате земель Украины речи уже не идет, так как было принято решение обороняться. Потому что, по его словам, происходящее перемещение войск ни как иначе нельзя трактовать.

"Они наконец сделали ошибку стратегического масштаба. Первой стратегической ошибкой была сама война, а вот теперь вторая", - добавил он.

Напомним, западные чиновники считают, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

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