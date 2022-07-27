Помилка стратегічного масштабу. Арестович розповів про нові плани росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Я ризикну висловити припущення, що в Кремлі ухвалили стратегічне рішення і відмовилися від захоплення Донецької області на даному етапі. Переходять до стратегічної оборони, тобто будуть оборонятися по всій лінії фронту", - сказав він.

Проте, за словами Арестовича, ще не до кінця зрозуміло, чи стають росіяни в стратегічну оборону, чи в стратегічну оборону зі спробами завдати один-два потужні удари, щоб послабити потенціал українських військ і не дати перейти до контрнаступу.

Радник голови ОП також зазначив, що план Росії може передбачати завдання одного-двох ударів, послаблення ударного угрупування ЗСУ, а потім перехід в оборону. Це може здійснюватися для того, аби змусити Україну до переговорів та так званого "Мінську-3", щоб довести ситуацію до "корейського сценарію" - тобто замороженого конфлікту.

Арестовчи зазначив, що про жодну перемогу чи подальше захоплення земель України мови вже не йде, адже було ухвалене рішення оборонятися. Тому що, за його словами, переміщення військ, яке відбувається, ні як інакше не можна трактувати.

"Вони нарешті зробили помилку стратегічного масштабу. Першою стратегічною помилкою була сама війна, а от тепер друга", - додав він.