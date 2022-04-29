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Ощущение, что у них методичка по убийствам: Зеленский о риске прекращения переговоров с РФ

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Пятница 29 апреля 2022 21:09
Ощущение, что у них методичка по убийствам: Зеленский о риске прекращения переговоров с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Заявил, что они могут быть под угрозой, если Россия продолжит свои зверства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского польским СМИ.

"Только прямые переговоры (с Путиным, - ред.) и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Это мое понимание этого процесса. Но риски, что они полностью закроются - любые разговоры, они очень высокие", - заявил Зеленский.

По словам президента, российские военные оставляют после себя одни и те же зверства на разных территориях.

"Именно из-за тех последствий, которые РФ оставляет после себя. Такое ощущение, что у них методичка по убийству и они одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы докупаем. Одинаковые процессы, одинаковые форматы пыток, одинаковые последствия", - добавил президент.

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