Ощущение, что у них методичка по убийствам: Зеленский о риске прекращения переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Заявил, что они могут быть под угрозой, если Россия продолжит свои зверства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского польским СМИ.

"Только прямые переговоры (с Путиным, - ред.) и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Это мое понимание этого процесса. Но риски, что они полностью закроются - любые разговоры, они очень высокие", - заявил Зеленский.

По словам президента, российские военные оставляют после себя одни и те же зверства на разных территориях.

"Именно из-за тех последствий, которые РФ оставляет после себя. Такое ощущение, что у них методичка по убийству и они одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы докупаем. Одинаковые процессы, одинаковые форматы пыток, одинаковые последствия", - добавил президент.