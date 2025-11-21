В "Ощадбанку" зробили важливу заяву про термін дії карток: кому треба перевипустити

Термін дії платіжних карток "Ощадбанку" автоматично продовжили до 30 червня 2026 року. Йдеться про картки, строк дії яких сплив починаючи з лютого 2022 року.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на голову правління банку Сергія Наумова.
Втім, автоматичне продовження стосується не всіх. Двом категоріям клієнтів потрібно обов’язково отримати нову картку, інакше з 1 січня 2026 року їхні картки буде заблоковано.
За словами Наумова, продовження не відбудеться, якщо:
Користувачам карток із цих категорій потрібно самостійно звернутися до відділення "Ощадбанку" та перевипустити картку заздалегідь, щоб не втратити доступ до коштів із 1 січня 2026 року.
У банку також нагадують: якщо картка вже перевипущена, її можна отримати у зручний час у найближчому відділенні.
Раніше РБК-Україна писало, що "Ощадбанк" запроваджує низку оновлень для клієнтів у листопаді 2025 року. Тепер можна перевипустити картку у цифровому форматі без пластику, а преміальні Visa Platinum та Visa Infinite оформлюватимуться у гривні, доларах і євро.
Також ми розповідали, що "Ощадбанк" представив оновлену кредитну картку "Моя кредитка" та пояснив, хто може її оформити і які переваги вона має.