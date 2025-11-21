В "Ощадбанку" зробили важливу заяву про термін дії карток: кому треба перевипустити

Втім, автоматичне продовження стосується не всіх. Двом категоріям клієнтів потрібно обов’язково отримати нову картку, інакше з 1 січня 2026 року їхні картки буде заблоковано.

Кому не продовжать картку автоматично

За словами Наумова, продовження не відбудеться, якщо:

строк дії картки минув з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, і протягом вересня-жовтня 2025 року за нею була хоча б одна операція (успішна або ні) у касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку;

строк дії картки минув з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, але залишок на ній дорівнює нулю, і за останні 6 місяців не було жодної операції.

Користувачам карток із цих категорій потрібно самостійно звернутися до відділення "Ощадбанку" та перевипустити картку заздалегідь, щоб не втратити доступ до коштів із 1 січня 2026 року.

У банку також нагадують: якщо картка вже перевипущена, її можна отримати у зручний час у найближчому відділенні.