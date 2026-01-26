В Ощадбанку новий голова правління: хто такий Юрій Каціон

Другим за величиною банком України після Приватбанку державний Ощадбанк отримав нового керівника. Відсьогодні посаду голови правління обійняв Юрій Каціон.

"Відповідно до чинних процедур призначення відбулось після погодження кандидатури Національним банком України", - йдеться у повідомленні банку.

Кар’єра Каціона в Ощадбанку

Юрій Каціон працює в Ощадбанку з 2001 року та має понад 27 років досвіду в банківській сфері. За майже 25 років роботи в Ощаді він пройшов кар’єрний шлях від головного економіста до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес.

Юрій Каціон має вищу освіту, здобуту в Київському національному економічному університеті, він є магістром з управління банківськими інвестиціями.

Має значний досвід у реалізації складних інвестиційних проєктів, взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, ініціюванні та розробці у співпраці з виконавчою і законодавчою гілками влади нормативно-правових документів та програм державної підтримки стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі під час повномасштабної війни.

Хто очолював Ощадбанк до 2026 року

До цього посаду голови правління Ощадбанку з 2020 року обіймав Сергій Наумов.

"Завершилася моя понад п’ятирічна робота на посаді голови правління Ощадбанку. Це був час великих викликів, і він промайнув неймовірно швидко... Я залишаю посаду з почуттям виконаного обов’язку. Щиро бажаю Юрію Каціону та всій команді успіхів на шляху подальшого розвитку Ощадбанку", - йдеться у заяві Наумова.