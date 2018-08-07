В "Ощадбанке" заработал Apple Pay

Для подключения услуги клиентам "Ощадбанка" необходимо позвонить в контакт-центр

Государственный банк Украины "Ощадбанк" запустил для своих клиентов возможность оплачивать услуги и товары через сервис Apple Pay. Об этом сообщил глава банка Андрей Пышный в Facebook.

Таким образом "Ощадбанк" стал вторым банком в Украине, который ввел данный сервис. По словам Пышного, чтобы подключить эту возможность, клиентам стоит позвонить в контакт-центр банка.

"Чтобы пользоваться возможностью оплаты айфоном, не обязательно иметь карту Сбербанка (хотя я очень советую ее оформить). Достаточно позвонить в контакт-центр Ощадбанка и получить мгновенную цифровую припейд-карточку. Ее можно подключить к Apple Pay и спокойно пользоваться приложением", - написал Пышный.

Также он добавил, что эта услуга является бесплатной. Для этого не нужно посещать отделение банка, заполнять регистрационные формы или любые другие формальности.

Напомним, система бесконтактных мобильных платежей Apple Pay начала работать в Украине с 17 мая 2018 года. Первым банком, который ее подключил, стал "ПриватБанк".