В "Ощадбанке" заработал Apple Pay

Новости Общество 07.08.2018 - 15:49
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Для подключения услуги клиентам "Ощадбанка" необходимо позвонить в контакт-центр

Государственный банк Украины "Ощадбанк" запустил для своих клиентов возможность оплачивать услуги и товары через сервис Apple Pay. Об этом сообщил глава банка Андрей Пышный в Facebook.

Таким образом "Ощадбанк" стал вторым банком в Украине, который ввел данный сервис. По словам Пышного, чтобы подключить эту возможность, клиентам стоит позвонить в контакт-центр банка.

"Чтобы пользоваться возможностью оплаты айфоном, не обязательно иметь карту Сбербанка (хотя я очень советую ее оформить). Достаточно позвонить в контакт-центр Ощадбанка и получить мгновенную цифровую припейд-карточку. Ее можно подключить к Apple Pay и спокойно пользоваться приложением", - написал Пышный.

Также он добавил, что эта услуга является бесплатной. Для этого не нужно посещать отделение банка, заполнять регистрационные формы или любые другие формальности.

В &quot;Ощадбанке&quot; заработал Apple Pay

Напомним, система бесконтактных мобильных платежей Apple Pay начала работать в Украине с 17 мая 2018 года. Первым банком, который ее подключил, стал "ПриватБанк".

Укртелеком проиграл Ощадбанку дело о возврате 1,1 млрд гривен Директора казначейства "Ощадбанка" будут судить за коррупцию
Теги:  Ощадбанк,  мобильные платежи  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС