В "Ощадбанку" запрацював Apple Pay

Новини Суспільство 07.08.2018 - 15:49
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Для підключення послуги клієнтам "Ощадбанку" необхідно зателефонувати до контакт-центру

Державний банк України "Ощадбанк" запустив для своїх клієнтів можливість оплачувати послуги і товари через сервіс Apple Pay. Про це повідомив глава банку Андрій Пишний у Facebook.

Таким чином "Ощадбанк" став другим банком в Україні, який запровадив даний сервіс. За словами Пишного, аби підключити цю можливість, клієнтам варто зателефонувати до контакт-центру банку.

"Щоб користуватись можливістю оплати айфоном, не обов’язково мати картку Ощадбанку (хоча я дуже раджу її оформити). Достатньо зателефонувати до контакт-центру Ощадбанку та отримати цифрову миттєву пріпейд-картку. Її можна під’єднати до Apple Pay та спокійно користуватись додатком", - написав Пишний.

Також він додав, що ця послуга є безкоштовною. Для цього не потрібно відвідувати відділення банку, заповнювати реєстраційні форми чи будь-які інші формальності.

В &quot;Ощадбанку&quot; запрацював Apple Pay

Нагадаємо, система безконтактних мобільних платежів Apple Pay почала працювати в Україні з 17 травня 2018 року. Першим банком, який її підключив, став "ПриватБанк".

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Теги:  Ощадбанк,  мобильные платежи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС