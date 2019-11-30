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В Ощадбанку розповіли подробиці вибуху у київському відділені

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 15:20
В Ощадбанку розповіли подробиці вибуху у київському відділені
Фото: вибух в Ощадбанку (www.facebook.com/pyshnyy)

Злодії нанесли збитків на мільйони, щоб вкрасти 250 тисяч

Збитки Ощадбанку від вибуху у відділені на вулиці Ентузіастів у Києві сягають мільйонів гривень. Про це написав голова правління банку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Пишний, сила вибуху винесла вікна, двері і зруйнувала приміщення практично повністю. "Ціна вкраденого - близько 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого - мільйони", - повідомив він.

Керівник банку нагадав. що відділення розміщене у житловому будинку на першому поверсі. "Бандити і нелюди запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним і відділення. Їх не зупинило, що це густонаселений спальний район неподалік центру Києва", - додав він.

В Ощадбанку розповіли подробиці вибуху у київському відділені

Нагадаємо, 30 листопада у Дніпровському районі Києва стався вибух у відділенні Ощадбанку на вулиці Ентузіастів. Попередньо, вибух здійснили двоє зловмисників з метою викрадення грошей з банкомату. Вибух був настільки потужним, що уламки вітрини віднесло на декілька десятків метрів, а у приміщенні обвалилася стеля. Поліція оголосила план "Сирена" для пошуку злочинців.

Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у відділенні Ощадбанку за ч.2 ст. 194 (умисне знищення, або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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