"Ощадбанк" запустив нову функцію для iPhone
Тепер клієнти "Ощадбанку" можуть швидко та зручно додавати картки Visa до Apple Wallet. Це передбачає нова функція Tap to add card.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на голову правління "Ощадбанку" Сергія Наумова.
Власники iPhone, які мають картку Visa від "Ощадбанку", тепер можуть додати її до Apple Wallet без ручного введення номеру. Така можливість з’явилася завдяки новій функції Tap to add card.
Функція дозволяє піднести картку до смартфона - і дані автоматично зчитуються. Далі потрібно лише ввести CVV-код, погодитися з умовами, підтвердити додавання через SMS і дочекатися повідомлення з логотипом Visa.
Також "Ощадбанк" підтримує технологію Visa’s Multi-Device Provisioning, яка дає змогу автоматично переносити картки на новий iPhone або Apple Watch без повторного введення даних.
Це значно полегшує процес користування цифровими гаманцями та робить оплату ще зручнішою для клієнтів банку.
Раніше РБК-Україна писало, що українців попереджають про нову шахрайську схему з фейковими SMS від імені "Ощадбанку" з повідомленнями про неіснуючі борги. Ці повідомлення надходять навіть тим, хто не є клієнтом банку. Повідомлення також можуть приходити й на електронну пошту.
Шахраї створюють фейкові чат-боти, що імітують стиль банку, щоб викрасти персональні та банківські дані користувачів. ЦПД радить не переходити за посиланнями в таких повідомленнях, не вводити особисті дані та блокувати номери відправників.
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