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"Ощадбанк" запустил новую функцию для iPhone

Понедельник 12 мая 2025 10:38
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"Ощадбанк" запустил новую функцию для iPhone Фото: Добавление карты Ощадбанка в Apple Wallet (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Теперь клиенты "Ощадбанка" могут быстро и удобно добавлять карты Visa в Apple Wallet. Это предусматривает новая функция Tap to add card.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова.

Владельцы iPhone, которые имеют карту Visa от "Ощадбанка", теперь могут добавить ее в Apple Wallet без ручного ввода номера. Такая возможность появилась благодаря новой функции Tap to add card.

Функция позволяет поднести карту к смартфону - и данные автоматически считываются. Далее нужно лишь ввести CVV-код, согласиться с условиями, подтвердить добавление через SMS и дождаться сообщения с логотипом Visa.

Также "Ощадбанк" поддерживает технологию Visa's Multi-Device Provisioning, которая позволяет автоматически переносить карты на новый iPhone или Apple Watch без повторного ввода данных.

Это значительно облегчает процесс пользования цифровыми кошельками и делает оплату еще более удобной для клиентов банка.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме с фейковыми SMS от имени "Ощадбанка" с сообщениями о несуществующих долгах. Эти сообщения поступают даже тем, кто не является клиентом банка. Сообщения также могут приходить и на электронную почту.

Мошенники создают фейковые чат-боты, имитирующие стиль банка, чтобы похитить персональные и банковские данные пользователей. ЦПД советует не переходить по ссылкам в таких сообщениях, не вводить личные данные и блокировать номера отправителей.

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