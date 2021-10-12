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Ощадбанк продолжит сокращать отделения: Кабмин одобрил стратегию банка до 2024 года

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития государственного Ощадбанка на 2021 -2024 годы. Планируется дальнейшее сокращение отделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Стратегией определены уменьшение Ощадбанком уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, планируется отмена государственных гарантий по вкладам и продажа части банка.

"Предполагается присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал Ощадбанка", - отмечается в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 6895 действующих структурных подразделений банков. Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1743) и Приватбанке (1574). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть.

Отметим, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в ФГВФЛ. В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.

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Ощадбанк