ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений: кто лидирует

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 10:38
НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений: кто лидирует Фото: госбанки активно сокращают сеть отделений (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 6895 действующих структурных подразделений банков. С начал года их число сократилось на 239 (на 3,4%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество не изменилось за последние три месяца.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1743) и ПриватБанке (1574). Однако эти два банк продолжают активно сокращать свою сеть.

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (396) и государственный Укргазбанк (269). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (260).

НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений: кто лидирует

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 года получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 8,691 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки Национальный банк Украины
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем