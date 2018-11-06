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Ощадбанк продал логистический центр "Арктика" за 195 млн гривен

Новости » Финансы    06.11.2018 - 11:48
Фото: Арктика (setam.net.ua)
Фото: Арктика (setam.net.ua)

Цена продажи отличается от стартовой на 10 тыс. грн

Государственный Ощадбанк продал логистический центр "Арктика" под Киевом за 195,01 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины).

Согласно сообщению, победил участник торгов, который предложил за объект на 10 тыс. грн больше стартовой цены.

Напомним, что Ощадбанк выставил на аукцион логистический центр "Арктика" за 195 млн грн в конце октября. На продажу были выставлены объекты нежилой недвижимости (здания и сооружения) в с. Софиевская Борщаговка общей площадью 21 461,2 кв. м, оборудование и земельные участки общей площадью 4,9752 га:

- Комплекс по хранению продуктов питания со вспомогательными зданиями и сооружениями общей площадью 17 142,8 кв. м и земельный участок общей площадью 4,1459 га;

- Рыбная ярмарка общей площадью 2 926,9 кв. м и земельный участок общей площадью 0,6679 га.

Центр введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года и предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров широкого ассортимента.

"Логистический центр "Арктика" - крупнейший логистический центр для группы товаров, требующих специального температурного режима хранения. Этот объект является очень привлекательным для операторов рынка", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2018 года государственные Ощадбанк так Укрэксимбанк выставили на продажу в системе Open Market торговый центр "Гулливер" в центре Киева за 18 млрд грн.

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