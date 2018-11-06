Ощадбанк продав логістичний центр "Арктика" за 195 млн гривень

Фото: Арктика (setam.net.ua)

Ціна продажу відрізняється від стартової на 10 тис. грн

Державний Ощадбанк продав логістичний центр "Арктика" під Києвом за 195,01 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenMarket (ДП "СЕТІВ" Міністерства юстиції України).

Згідно з повідомленням, переміг учасник торгів, який запропонував за об'єкт на 10 тис. грн більше від стартової ціни.

Нагадаємо, що Ощадбанк виставив на аукціон логістичний центр "Арктика" за 195 млн грн наприкінці жовтня. На продаж були виставлені об'єкти нежитлової нерухомості (будівлі та споруди) в с. Софіївська Борщагівка загальною площею 21 461,2 кв. м, обладнання та земельні ділянки загальною площею 4,9752 га:

- Комплекс по зберіганню продуктів харчування з допоміжними будівлями та спорудами загальною площею 17 142,8 кв. м та земельна ділянка загальною площею 4,1459 га;

- Рибний ярмарок загальною площею 2 926,9 кв. м та земельна ділянка загальною площею 0,6679 га.

Центр введений в експлуатацію в листопаді 2011 року і надає послуги зберігання, переміщення і сортування товарів найширшого асортименту.

"Логістичний центр "Арктика" - найбільший логістичний центр для групи товарів, що вимагають спеціального температурного режиму зберігання. Цей об’єкт є дуже привабливим для операторів ринку", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2018 року державні Ощадбанк так Укрексімбанк виставили на продаж в системі Open Market торговий центр "Гулівер" у центрі Києва за 18 млрд грн.