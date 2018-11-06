ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ощадбанк продав логістичний центр "Арктика" за 195 млн гривень

Новини » Фінанси    06.11.2018 - 11:48
Фото: Арктика (setam.net.ua)
Фото: Арктика (setam.net.ua)

Ціна продажу відрізняється від стартової на 10 тис. грн

Державний Ощадбанк продав логістичний центр "Арктика" під Києвом за 195,01 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenMarket (ДП "СЕТІВ" Міністерства юстиції України).

Згідно з повідомленням, переміг учасник торгів, який запропонував за об'єкт на 10 тис. грн більше від стартової ціни.

Нагадаємо, що Ощадбанк  виставив на аукціон логістичний центр "Арктика" за 195 млн грн наприкінці жовтня. На продаж були виставлені об'єкти нежитлової нерухомості (будівлі та споруди) в с. Софіївська Борщагівка загальною площею 21 461,2 кв. м, обладнання та земельні ділянки загальною площею 4,9752 га:

- Комплекс по зберіганню продуктів харчування з допоміжними будівлями та спорудами загальною площею 17 142,8 кв. м та земельна ділянка загальною площею 4,1459 га;

- Рибний ярмарок загальною площею 2 926,9 кв. м та земельна ділянка загальною площею 0,6679 га.

Центр введений в експлуатацію в листопаді 2011 року і надає послуги зберігання, переміщення і сортування товарів найширшого асортименту.

"Логістичний центр "Арктика" - найбільший логістичний центр для групи товарів, що вимагають спеціального температурного режиму зберігання. Цей об’єкт є дуже привабливим для операторів ринку", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2018 року державні Ощадбанк так Укрексімбанк виставили на продаж в системі Open Market торговий центр "Гулівер" у центрі Києва за 18 млрд грн.

Справа "Ощадбанку": за сина нардепа Березкіна та 5 підозрюваних внесли заставу Суд арештував 10 підозрюваних у заволодінні коштами "Ощадбанку"
Новини України аукционОщадбанкпродажа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся