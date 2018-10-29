Ощадбанк продает логистический центр "Арктика" почти за 200 млн гривен

Фото: Арктика (setam.net.ua)

"Арктика" - крупнейший логистический центр для товаров, которые требуют охлаждения

Государственный Ощадбанк продает логистический центр "Арктика" под Киевом за 195 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины).

Согласно сообщению, на продажу выставлены объекты нежилой недвижимости (здания и сооружения) в с. Софиевская Борщаговка общей площадью 21 461,2 кв. м, оборудование и земельные участки общей площадью 4,9752 га:

- Комплекс по хранению продуктов питания со вспомогательными зданиями и сооружениями общей площадью 17 142,8 кв. м и земельный участок общей площадью 4,1459 га;

- Рыбная ярмарка общей площадью 2 926,9 кв. м и земельный участок общей площадью 0,6679 га.

Центр введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года и предоставляет услуги хранения, перемещения и сортировки товаров широкого ассортимента.

"Логистический центр "Арктика" - крупнейший логистический центр для группы товаров, требующих специального температурного режима хранения. Этот объект является очень привлекательным для операторов рынка", - отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Дата проведения аукциона: 5 ноября 2018 года.

Напомним, в июне стоимость проданного на OpenMarket имущества превысила 6 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2018 года государственные Ощадбанк так Укрэксимбанк выставили на продажу в системе Open Market торговый центр "Гулливер" в центре Киева за 18 млрд грн.