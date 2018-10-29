Ощадбанк продає логістичний центр "Арктика" майже за 200 млн гривень

Фото: Арктика (setam.net.ua)

"Арктика" - найбільший логістичний центр для товарів, які потребують охолодження

Державний Ощадбанк продає логістичний центр "Арктика" під Києвом за 195 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України).

Згідно з повідомленням, на продаж виставлено об’єкти нежитлової нерухомості (будівлі та споруди) у с. Софіївська Борщагівка загальною площею 21 461,2 кв. м, обладнання та земельні ділянки загальною площею 4,9752 га:

- Комплекс по зберіганню продуктів харчування з допоміжними будівлями та спорудами загальною площею 17 142,8 кв. м та земельна ділянка загальною площею 4,1459 га;

- Рибний ярмарок загальною площею 2 926,9 кв. м та земельна ділянка загальною площею 0,6679 га.

Центр введений в експлуатацію в листопаді 2011 року і надає послуги зберігання, переміщення і сортування товарів найширшого асортименту.

"Логістичний центр "Арктика" - найбільший логістичний центр для групи товарів, що вимагають спеціального температурного режиму зберігання. Цей об’єкт є дуже привабливим для операторів ринку", - зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Дата проведення аукціону: 5 листопада 2018 року.

Нагадаємо, у червні, вартість проданого на OpenMarket майна перевищила 6 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2018 року державні Ощадбанк так Укрексімбанк виставили на продаж в системі Open Market торгівельний центр "Гулівер" у центрі Києва за 18 млрд грн.