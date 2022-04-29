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Ощадбанк предупредил клиентов о письмах от мошенников

Фото: Ощадбанк предупредил клиентов о письмах от мошенников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Ощадбанк сообщает о случаях получения клиентами на электронные ящики мошеннических писем о якобы поступлении платежа на счет. Там посоветовали в случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений обратиться в контакт-центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт финучреждения.

Там отметили, что в письмах содержится фишинговая ссылка для просмотра деталей операции, по которой ни в коем случае нельзя переходить.

"Мошенники таким образом пытаются получить незаконный доступ к конфиденциальным данным клиента, а это может угрожать потерей средств со счета", - пояснили в банке.

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье мошенники спекулируют на поддержке армии от имени ОВА.

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