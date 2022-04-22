На Закарпатье мошенники спекулируют на поддержке армии от имени ОВА
В Закарпатской области мошенники призывают учреждения и организации перечислять средства на поддержку Вооруженных сил Украины. Сумма сбора - 150 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОВА.
"На территории области работают мошенники, которые прикрываются моим именем и должностью, документами и распоряжениями, которые якобы подписаны председателем Закарпатской ОВА Виктором Никитой. Они призывают учреждения и организации перечислить средства на поддержку ВСУ и предоставляют для этого реквизиты карт и счетов. И просят немало – 150 тысяч гривен", - сказал первый заместитель главы края Мирослав Белецкий.
Он отметил, что ни одного распоряжения о перечислении средств на ВСУ председатель областной военной администрации не подписывал.
"Прошу каждого реагировать на сообщения и звонки, которые поступают якобы от меня, и сообщать в правоохранительные органы. Один из вариантов номера, с которого звонят, – 0935384215", - уточнил Билецкий.
Напомним, что в Украине мошенники начали использовать новую схему против вынужденных переселенцев. На телефоны приходят сообщения, в которых предлагают оформить социальные выплаты.
Кроме того, СБУ на Закарпатье разоблачила группу лиц, которые переправляли за границу мужчин призывного возраста. За одну такую "услугу" мошенники просили 5-6 тысяч евро.
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