Ощадбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв

Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок. Там порадили в разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень звернутися в контакт-центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фінустанови .

Там відзначили, що в листах міститься фішингова посилання для перегляду деталей операції, по якій ні в якому разі не можна переходити.

"Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку", - пояснили в банку.