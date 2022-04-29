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Ощадбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв

Фото: Ощадбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок. Там порадили в разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень звернутися в контакт-центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фінустанови.

Там відзначили, що в листах міститься фішингова посилання для перегляду деталей операції, по якій ні в якому разі не можна переходити.

"Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку", - пояснили в банку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Закарпатті шахраї спекулюють на підтримці армії від імені ОВА.

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