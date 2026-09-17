Ощадбанк попередив про збої в роботі через обстріли

"Шановні клієнти! Через чергову хвилю російських обстрілів протягом дня 17 вересня 2026 р. можуть відбуватись збої в роботі електронних сервісів Ощадбанку для приватних і бізнес-клієнтів", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що фахівці докладають максимальних зусиль для якомога швидшого відновлення стабільної роботи.